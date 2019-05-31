ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».

«Банк России приказом от 31.05.2019 № ОД-1224 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Банка России.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 320 место в банковской системе России.

26 апреля ЦБ отозвал лицензию у подмосковного «Холдинвестбанка».

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.

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