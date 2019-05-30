Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- Reuters
Курс доллара снизился на две копейки — до 64,96 рубля.
Курс евро опустился на три копейки и составил 72,29 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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