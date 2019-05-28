В ЦБ рассказали, сколько монет находится в активном обращении

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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в беседе с «Российской газетой» заявил, что в обращении активно циркулирует лишь треть выпущенных ЦБ монет номиналом от 10 копеек и выше.
В ЦБ рассказали, сколько монет находится в активном обращении
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Пятая часть, около 10 млрд монет, находится в копилках и может вернуться в обращение.

К таким выводам регулятор пришёл по итогам специального исследования, проведённого в Москве и Краснодаре.

«Только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 млрд монет. Из обращения вернулось 1,7 млрд монет, а 1,2 млрд (около 6 тыс. тонн) осталось у населения», — отметил Демиденко.

На начало апреля в обращении числилось 66,9 млрд монет.

Ранее заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин прокомментировал решение ЦБ перестать чеканить копейки.

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