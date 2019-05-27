Объём инвестиций в основной капитал Удмуртии снизился на 4,6% за I квартал

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Объём инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 14,2 млрд рублей в I квартале 2019 года, что на 4,6% меньше по сравнению с 2018-м.
Объём инвестиций в основной капитал Удмуртии снизился на 4,6% за I квартал
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата.

85% инвестиций — собственные средства предприятий и организаций, ещё 8% — бюджетные средства, 2% — кредиты банков, 1% — средства организаций и граждан, привлечённые для долевого строительства.

По объёму инвестиций среди регионов Приволжского федерального округа республика занимает восьмое место. Лидируют Татарстан (89 млрд рублей) и Пермский край (45 млрд рублей).

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал лидерство Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

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