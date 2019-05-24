В АРБ оценили риски от действий мошенников в банковской сфере

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил риски от действий мошенников в банковской сфере.

«Мошенники очень быстро реагируют на всякие стандартизированные действия. Человеческая психология не успевает адаптироваться под действия мошенников. Если вам часто приходится называть какие-то коды, то вы сделаете это в очередной раз уже на автомате, потеряв бдительность», — заявил он

Как отметил Тосунян, самостоятельное обслуживание собственных счетов в банках имеет разный алгоритм — в одних организациях предусмотрено несколько шагов, где каждый раз нужно проверять, действительно ли это платёж нужного назначения, а в других таких шагов гораздо меньше.

«Возможность ошибиться возрастает пропорционально. То же самое, что и с авторизацией через смс. Риск, безусловно, есть. Но эти операции всё равно будут иметь свой спрос и поддержку», — сказал он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.