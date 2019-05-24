В Ростовской области заявили о росте торгового оборота с Италией на 21% в 2018 году
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Василий Голубев на встрече с итальянским послом Паскуале Терраччано.
По итогам прошлого года показатель составил $254,2 млн. Объём экспорта — $127,7 млн, импорта — $126,2 млн.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса — более $1,4 млн.
«Италия — значимый торговый партнёр Ростовской области», — отметил губернатор.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о росте товарооборота с Китаем на 10% в 2018 году.