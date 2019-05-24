В Ростовской области заявили о росте торгового оборота с Италией на 21% в 2018 году

Внешнеторговый оборот Ростовской области и Италии вырос на 21% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сообщает RostovGazeta.ru.

РИА Новости

Об этом заявил губернатор Василий Голубев на встрече с итальянским послом Паскуале Терраччано. По итогам прошлого года показатель составил $254,2 млн. Объём экспорта — $127,7 млн, импорта — $126,2 млн. Положительное сальдо внешнеторгового баланса — более $1,4 млн. «Италия — значимый торговый партнёр Ростовской области», — отметил губернатор. Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о росте товарооборота с Китаем на 10% в 2018 году.