Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.

Греф занимает пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка с ноября 2007 года.

Он неоднократно говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, он рассказывал о планах заняться технологическим предпринимательством.

В феврале президент России Владимир Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.