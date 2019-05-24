Греф переизбран главой Сбербанка
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- РИА Новости
Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
Греф занимает пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка с ноября 2007 года.
Он неоднократно говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, он рассказывал о планах заняться технологическим предпринимательством.
В феврале президент России Владимир Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.