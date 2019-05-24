Греф переизбран главой Сбербанка

Короткая ссылка
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.
Греф переизбран главой Сбербанка
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.

Греф занимает пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка с ноября 2007 года. 

Он неоднократно говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, он рассказывал о планах заняться технологическим предпринимательством.

В феврале президент России Владимир Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить