Подмосковье вышло на третье место в России по числу субъектов малого бизнеса

Московская область вышла на третье место в России по количеству предприятий малого и среднего бизнеса в 2018 году, сообщает телеканал «360».

©pixabay.com

«Мы один из 14 регионов России, который показывает положительную динамику роста количества субъектов малого бизнеса», — рассказала заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова. Отмечается, что своей основной задачей областное правительство ставит улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Объём средств на финподдержку социального предпринимательства в 2019 году достигает 100 млн рублей. В 2018 году интернет-издание argumenti.ru передавало, что в Краснодарском крае планируют создать реестр субъектов малого бизнеса.