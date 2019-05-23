Подмосковье вышло на третье место в России по числу субъектов малого бизнеса

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Московская область вышла на третье место в России по количеству предприятий малого и среднего бизнеса в 2018 году, сообщает телеканал «360».
Подмосковье вышло на третье место в России по числу субъектов малого бизнеса
  • ©pixabay.com

«Мы один из 14 регионов России, который показывает положительную динамику роста количества субъектов малого бизнеса», — рассказала заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова.

Отмечается, что своей основной задачей областное правительство ставит улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Объём средств на финподдержку социального предпринимательства в 2019 году достигает 100 млн рублей.

В 2018 году интернет-издание argumenti.ru передавало, что в Краснодарском крае планируют создать реестр субъектов малого бизнеса.

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