Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

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В Китае рассказали, что должны сделать США для продолжения торговых переговоров двух стран.
Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США
  • Reuters

Как сообщает AFP, Китай потребовал от США «искренности».

«Китай заявляет, что США должны проявить «искренность» для продолжения торговых переговоров», — пишет агентство.

Ранее в МИД КНР заявили о недопустимости неравноправного соглашения с США.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН рассказал о ситуации вокруг торгового соглашения США и Китая.

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