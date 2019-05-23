Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

В Китае рассказали, что должны сделать США для продолжения торговых переговоров двух стран.

Reuters

Как сообщает AFP, Китай потребовал от США «искренности». «Китай заявляет, что США должны проявить «искренность» для продолжения торговых переговоров», — пишет агентство. #BREAKING China says US must show 'sincerity' for trade talks to continue pic.twitter.com/QJ0ObWbjqv — AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г. Ранее в МИД КНР заявили о недопустимости неравноправного соглашения с США. Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН рассказал о ситуации вокруг торгового соглашения США и Китая.