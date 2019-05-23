Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США
- Reuters
Как сообщает AFP, Китай потребовал от США «искренности».
«Китай заявляет, что США должны проявить «искренность» для продолжения торговых переговоров», — пишет агентство.
#BREAKING China says US must show 'sincerity' for trade talks to continue pic.twitter.com/QJ0ObWbjqv— AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г.
Ранее в МИД КНР заявили о недопустимости неравноправного соглашения с США.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН рассказал о ситуации вокруг торгового соглашения США и Китая.