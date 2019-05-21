Эксперт прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, Соединённые Штаты столкнутся с активным сопротивлением стран ЕС.

«Несмотря на то что Польша, Прибалтика, Украина выступают ярым противником «Северного потока — 2», в реальности есть Германия, Австрия, Франция, Италия, которые выступают за этот проект. Они хотят достроить трубу, а дальше решать, как её использовать», — сказал Юшков.

Как добавил эксперт, против новых санкций играет высокая степень готовности проекта. На данный момент построено 60% газопровода, напомнил Юшков.

Ранее Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.