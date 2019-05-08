СМИ: Ущерб от финансовых пирамид в 2018 году составил 2,4 млрд рублей

Ущерб от финансовых пирамид в 2018 году составил около 2,4 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные из годового отчёта Центробанка.

В 2016 году потери достигали 1,7 млрд рублей, в 2017-м — 0,8 млрд. Неравномерной оказалась и динамика числа компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами. Если в 2016 году их было зафиксировано 180, то в 2017-м — 137, а в 2018-м — 168.

«С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям», — отмечается в материалах регулятора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области направили на новое судебное рассмотрение дело против создателей финпирамиды.