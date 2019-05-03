Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млн
- Reuters
«Денежный поток от инвестиционной деятельности компании в первом квартале 2019 года включал отток денежных средств в размере €44 млн, связанный с соглашением о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2», — цитирует отчёт РИА Новости.
В первом квартале 2018 года австрийская компания направила на финансирование газопровода €81 млн.
Также указывается, что в прошлом году OMV вложила в «Северный поток — 2» €275 млн.
Ранее глава OMV Райнер Зеле заявил, что компания поддерживает возможную реализацию проекта «Турецкий поток — 2».