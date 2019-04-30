В Госдуме оценили предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с ФАН оценила предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в размере 15%.

Как отметила депутат, эту идею нужно «рассмотреть со всех сторон».

«Я не сторонник повышения любых налогов, потому что понятно, из какого источника будут оплачены эти налоги», — сказала она.

По мнению депутата, если нужно уравновесить положение интернет-магазинов, то это можно сделать, взимая меньшие налоги с отечественных предпринимателей.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал предложение АКИТ.