В Госдуме оценили предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором
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- РИА Новости
Как отметила депутат, эту идею нужно «рассмотреть со всех сторон».
«Я не сторонник повышения любых налогов, потому что понятно, из какого источника будут оплачены эти налоги», — сказала она.
По мнению депутата, если нужно уравновесить положение интернет-магазинов, то это можно сделать, взимая меньшие налоги с отечественных предпринимателей.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал предложение АКИТ.