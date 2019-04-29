В Совфеде оценили лидерство Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал лидерство Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

«Этот рейтинг совершенно обоснован. Мы на протяжении пяти лет говорим о том, что в регион нужно вкладывать прямо сейчас», — заявил он.

По его словам, Крым — уникальный регион как с историко-культурной, так и с предпринимательской точки зрения.

Среди направлений бизнеса, которые можно развивать на полуострове, Цеков отметил лёгкую промышленность и сельское хозяйство.

Ранее опубликованный рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и коммуникационной группой Publicity, показал, что Крым является самым привлекательным субъектом с инвестиционной точки зрения.

Второе место заняла Московская область, третье — Москва.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.