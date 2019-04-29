В Госдуме оценили рейтинг российских городов с приростом вакансий в производственной сфере

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг российских городов с приростом вакансий в производственной сфере.
В Госдуме оценили рейтинг российских городов с приростом вакансий в производственной сфере
  • ©duma.gov.ru

По словам депутата, более ощутимый рост наблюдается там, где наиболее масштабно представлена высокотехнологичная промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

«В целом же рост вакансий базируется не только на увеличении числа крупных инфраструктурных проектов со стороны государства или со стороны госзаказа в части ОПК. Значительную часть прироста вакансий дают и инвестиции частного капитала, и российские зарубежные инвесторы», — отметил Гутенёв.

Ранее был опубликован рейтинг 16 городов с приростом вакансий в производственной сфере. Лидирует Екатеринбург, далее следуют Омск, Волгоград, Челябинск и Пермь.

В феврале в Крыму заявили о росте уровня загрузки предприятий ОПК до 63%.

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