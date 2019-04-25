В Ижевске заявили о сокращении долгов по налоговым платежам на 142 млн рублей
- РИА Новости
«На 1 января 2019 года сумма задолженности по налоговым платежам составила 312 млн рублей. Снижение произошло по земельному налогу, НДФЛ, налогу на имущество физлиц, ЕНВД», — рассказал он.
По итогам работы в 2018 году в бюджет города привлекли 40,7 млн рублей, во внебюджетные фонды — 268,6 млн.
Ранее портал Nation News сообщал, что собираемость налогов в Санкт-Петербурге в I квартале 2019 года выросла на 15%.