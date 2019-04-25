В Ижевске заявили о сокращении долгов по налоговым платежам на 142 млн рублей

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Долги по налоговым платежам в Ижевске сокращены на 142 млн рублей за три месяца 2019 года, сообщает ИА «Удмуртия». Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев на сессии гордумы.
В Ижевске заявили о сокращении долгов по налоговым платежам на 142 млн рублей
  • РИА Новости

«На 1 января 2019 года сумма задолженности по налоговым платежам составила 312 млн рублей. Снижение произошло по земельному налогу, НДФЛ, налогу на имущество физлиц, ЕНВД», — рассказал он.

По итогам работы в 2018 году в бюджет города привлекли 40,7 млн рублей, во внебюджетные фонды — 268,6 млн.

Ранее портал Nation News сообщал, что собираемость налогов в Санкт-Петербурге в I квартале 2019 года выросла на 15%.

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