Делегация из Германии посетит Свердловскую область в июле
- Reuters
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В ходе мероприятий стороны обсудят вопросы сотрудничества с предприятиями области.
Отмечается, что накануне в рамках круглого стола, организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой, представители крупных уральских компаний встретились с немецкими партнёрами.
«Представители крупных компаний Свердловской области готовы предложить второй стороне участие в российских программах импортозамещения», — в том числе уточняется в тексте.
В марте телеканал «360» передавал, что делегация Московской области встретилась с губернатором японской префектуры Айти Хидэаки Оомурой.