Делегация из Германии посетит Свердловскую область в июле

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Немецкая делегация посетит Свердловскую область в июле текущего года в рамках проекта Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID), передаёт TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.
Делегация из Германии посетит Свердловскую область в июле
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

В ходе мероприятий стороны обсудят вопросы сотрудничества с предприятиями области.

Отмечается, что накануне в рамках круглого стола, организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой, представители крупных уральских компаний встретились с немецкими партнёрами.

«Представители крупных компаний Свердловской области готовы предложить второй стороне участие в российских программах импортозамещения», — в том числе уточняется в тексте.

В марте телеканал «360» передавал, что делегация Московской области встретилась с губернатором японской префектуры Айти Хидэаки Оомурой.

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