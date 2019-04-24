Делегация из Германии посетит Свердловскую область в июле

Немецкая делегация посетит Свердловскую область в июле текущего года в рамках проекта Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID), передаёт TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.

Reuters

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В ходе мероприятий стороны обсудят вопросы сотрудничества с предприятиями области. Отмечается, что накануне в рамках круглого стола, организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой, представители крупных уральских компаний встретились с немецкими партнёрами. «Представители крупных компаний Свердловской области готовы предложить второй стороне участие в российских программах импортозамещения», — в том числе уточняется в тексте. В марте телеканал «360» передавал, что делегация Московской области встретилась с губернатором японской префектуры Айти Хидэаки Оомурой.