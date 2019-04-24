Путин назвал эффективный ответ на внешние ограничения
- РИА Новости
«Эффективный ответ на все внешние ограничения может быть только один: разбюрокрачивание системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса. Если мы это сможем сделать, то плевать мы хотели на все ограничения», — сказал Путин.
По его словам, благодаря этому станет возможно быстро и эффективно решить все имеющиеся задачи.
Путин добавил, что привлечение инвестиций — это один из основных инструментов решения вопросов в сфере экономики.