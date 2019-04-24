Путин назвал эффективный ответ на внешние ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что эффективным ответом на все внешние ограничения является разбюрокрачивание системы. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей.

«Эффективный ответ на все внешние ограничения может быть только один: разбюрокрачивание системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса. Если мы это сможем сделать, то плевать мы хотели на все ограничения», — сказал Путин.

По его словам, благодаря этому станет возможно быстро и эффективно решить все имеющиеся задачи.

Путин добавил, что привлечение инвестиций — это один из основных инструментов решения вопросов в сфере экономики.