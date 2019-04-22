В Калининградской области рассказали о динамике потребительских цен за месяц
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- РИА Новости
Цены на продовольственные товары выросли на 0,7%, на непродовольственные — на 0,4%, на услуги — на 0,2%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц в среднем по области в конце марта достигла 16 258,8 рубля (+0,9% за месяц).
В январе, как сообщала «Газета.Ru», Росстат рассказал о динамике реальных доходов населения.