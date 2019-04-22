В Калининградской области рассказали о динамике потребительских цен за месяц

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Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Калининградской области составил 100,5% в марте 2019 года по отношению к февралю, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области рассказали о динамике потребительских цен за месяц
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Цены на продовольственные товары выросли на 0,7%, на непродовольственные — на 0,4%, на услуги — на 0,2%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц в среднем по области в конце марта достигла 16 258,8 рубля (+0,9% за месяц).

В январе, как сообщала «Газета.Ru», Росстат рассказал о динамике реальных доходов населения.

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