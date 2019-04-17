ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Тройка-Д Банка».

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным ЦБ, финансовое учреждение допускало многочисленные нарушения нормативных актов, систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, а также нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов банк занимал 185-е место в государственной банковской системе.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект».

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.