ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Тройка-Д Банка».
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Банка России. 

По данным ЦБ, финансовое учреждение допускало многочисленные нарушения нормативных актов, систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, а также нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов банк занимал 185-е место в государственной банковской системе.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект».

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.

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