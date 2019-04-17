ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»
- © РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
По данным ЦБ, финансовое учреждение допускало многочисленные нарушения нормативных актов, систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, а также нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
По величине активов банк занимал 185-е место в государственной банковской системе.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект».
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.