В Петербурге утвердили порядок предоставления субсидий малому бизнесу в 2019 году

В Санкт-Петербурге утвердили порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в 2019 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов.

Предприниматели получают возможность принять участие только в одной из шести программ.

Это «Поддержка социального предпринимательства», «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста», «Сертификация», «Выставочно-ярмарочная деятельность», «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере лёгкой промышленности» и «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов».

Максимальный объём субсидии по каждой из программ — 700 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 180 субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку из регионального бюджета в 2018 году.