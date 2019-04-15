Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- Reuters
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
Курс евро повысился на 10 копеек и составил 72,80 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.
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