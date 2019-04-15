Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 72,80 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.