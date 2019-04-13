Силуанов заявил, что падение цен на нефть стало бы ощутимым для россиян

Россияне почувствуют эффект от снижения цен на нефть в случае, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи нефти, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но, безусловно, мы это почувствуем на себе», — сказал он журналистам. Слова Силуанова приводит РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время Россия готова к такому развитию событий.

«Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть слишком высокие.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление американского лидера.