Силуанов заявил, что падение цен на нефть стало бы ощутимым для россиян
- РИА Новости
«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но, безусловно, мы это почувствуем на себе», — сказал он журналистам. Слова Силуанова приводит РИА Новости.
Он добавил, что в настоящее время Россия готова к такому развитию событий.
«Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — подчеркнул министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть слишком высокие.
Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление американского лидера.