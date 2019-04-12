Собираемость налогов в Петербурге выросла на 15% в I квартале
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на Смольный.
Как заявил врио губернатора Александр Беглов на встрече с главой управления ФНС России по городу Александром Гнедых, петербургским правительством поставлена задача в ближайшие три-четыре года увеличить бюджет до 1 трлн рублей. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём налоговых и неналоговых поступлений в Удмуртии вырос на 30% в 2018 году.