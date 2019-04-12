Собираемость налогов в Петербурге выросла на 15% в I квартале

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Собираемость налогов в Санкт-Петербурге в I квартале 2019 года выросла на 15%.
Собираемость налогов в Петербурге выросла на 15% в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на Смольный.

Как заявил врио губернатора Александр Беглов на встрече с главой управления ФНС России по городу Александром Гнедых, петербургским правительством поставлена задача в ближайшие три-четыре года увеличить бюджет до 1 трлн рублей. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём налоговых и неналоговых поступлений в Удмуртии вырос на 30% в 2018 году.

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