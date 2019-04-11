Глава МВФ рассказала о состоянии мировой экономики

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказала о ситуации в мировой экономике.
Глава МВФ рассказала о состоянии мировой экономики
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мировая экономика находится в достаточно неопределённом состоянии», — сказала она.

Соответствующее заявление Лагард сделала во время своего выступления на пресс-конференции в МВФ.

По её словам, организация считает, что в нынешнем году будет фиксироваться «синхронизированное замедление» в странах, представляющих 70% мировой экономики.

Согласно прогнозам фонда, рост мировой экономики составит в текущем году около 3,3%, прежде чем повысится до 3,6% в 2020 году, но и это восстановление подвержено рискам, в числе которых разногласия по торговле, уровень долга и брексит.

Ранее сообщалось, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год.

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