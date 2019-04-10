Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума отгрузил 44,9 млн баррелей нефти за март

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Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума отгрузил 5,7 млн тонн (почти 44,9 млн баррелей) нефти брутто за март, сообщает oilcapital.ru.
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума отгрузил 44,9 млн баррелей нефти за март
  • © Пресс-служба МЧС России

За первый квартал 2019 года отгружено 16,2 млн тонн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз — Новороссийск достигает 1511 км. По нему транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений.

Ранее URA.RU сообщало, что на Тарасовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе испытали новую технологию очистки продуктивных участков пластов.

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