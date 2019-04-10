Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

Компания Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ» из-за решения «Газпрома» изменить концепцию его развития. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя концерна в России Седерика Кремерса.

«После объявления 29 марта «Газпромом» о выборе окончательной концепции реализации проекта «Балтийский СПГ» мы приняли решение прекратить участие в этом проекте», — сказал он.

По его словам, это не скажется на других совместных проектах с российской компанией, которые реализуются в рамках стратегического партнёрства.

Как отмечает агентство, в 2015 году Shell стала единственным партнёром «Газпрома» по проекту «Балтийский СПГ». В 2018 году началась разработка технического проекта.

В марте 2019 года «Газпром» изменил концепцию проекта, которая теперь предусматривает полную интеграцию «Балтийского СПГ» и газоперерабатывающего завода.

Единственным партнёром была объявлена «Русгаздобыча».

Летом 2017 года «Газпром» и Shell подписали соглашение об основных условиях функционирования совместного предприятия по проекту «Балтийский СПГ».