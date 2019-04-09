Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,20%, составив $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,11% — до $71,18 за баррель.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти по состоянию на декабрь 2018 года.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть слишком высокие.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление американского лидера.