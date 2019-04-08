Путин рассказал о разногласиях с Турцией по цене на газ

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о разногласиях между сторонами по вопросу цены на газ. Он подчеркнул, что цены формируются рыночным способом, а не по воле «Газпрома».
Путин рассказал о разногласиях с Турцией по цене на газ
  • РИА Новости

«Такая цена на рынке, она не назначается «Газпромом» в директивном порядке. Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», — сказал Путин.

При этом глава государства выразил уверенность в том, что решение удастся найти.

Он также отметил, что поставки российского газа в Турцию стабильны. По его словам, Москва выполняет обязательства и по объёмам, и по ценам.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в 2018 году увеличил долю поставок в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений.

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