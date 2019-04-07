В ЦБ сообщили о техпроблемах в системе быстрых платежей

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Банк России сообщил о технических проблемах при операциях в системе быстрых платежей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регулятора.
В ЦБ сообщили о техпроблемах в системе быстрых платежей
  • РИА Новости

«Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 мск наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках cистемы быстрых платежей», — указывается в сообщении.

Как уточняется, проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров.

Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году россияне стали вдвое чаще перечислять друг другу деньги с помощью онлайн-переводов.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала система быстрых платежей, позволяющая клиентам банков осуществлять переводы друг другу по номеру телефона.

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