В ЦБ сообщили о техпроблемах в системе быстрых платежей

Банк России сообщил о технических проблемах при операциях в системе быстрых платежей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регулятора.

«Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 мск наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках cистемы быстрых платежей», — указывается в сообщении.

Как уточняется, проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров.

Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году россияне стали вдвое чаще перечислять друг другу деньги с помощью онлайн-переводов.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала система быстрых платежей, позволяющая клиентам банков осуществлять переводы друг другу по номеру телефона.