ЕК заподозрила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

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Еврокомиссия заподозрила немецкие концерны автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen в нарушении антимонопольного законодательства, говорится в заявлении ЕК.
ЕК заподозрила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
  • Reuters

Как отмечается, концернам направлено предварительное заключение, что с 2006 про 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей.

«Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения их продукции. Однако европейские нормы конкуренции не разрешают им сотрудничать с обратной целью, чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать в повышении её качества», — заявила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

Она выразила обеспокоенность, что это произошло в случае с BMW, Daimler и VW.

ЕК ожидает от компаний ответа на выдвинутые в их адрес претензии.

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