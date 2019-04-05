ЕК заподозрила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

Еврокомиссия заподозрила немецкие концерны автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen в нарушении антимонопольного законодательства, говорится в заявлении ЕК.

Как отмечается, концернам направлено предварительное заключение, что с 2006 про 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей.

«Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения их продукции. Однако европейские нормы конкуренции не разрешают им сотрудничать с обратной целью, чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать в повышении её качества», — заявила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

Она выразила обеспокоенность, что это произошло в случае с BMW, Daimler и VW.

ЕК ожидает от компаний ответа на выдвинутые в их адрес претензии.