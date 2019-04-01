Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

Министерство финансов России предполагает, что курс доллара в 2036 году составит 75,2 рубля. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 года.

Минфин прогнозирует, что по базовому сценарию в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024-м — 68 рублей, в 2030-м — 72,6 рубля, а в 2036-м — 75,2 рубля.

Согласно документу, средний курс доллара в период с 2019 по 2024 год по базовому сценарию может составить 65,1 рубля, а по консервативному — 67,9 рубля за доллар.

В период с 2025 по 2030 год — 70,7 рубля и 71,5 рубля соответственно, а в период с 2031 по 2036 год по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.