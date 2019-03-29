Цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть растут
  • Reuters
  • © Christian Hartmann

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,54%, составив $59,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,41% — до $68,10 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.

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