Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,54%, составив $59,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,41% — до $68,10 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.