В Госдуме отреагировали на отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенёв в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.

«Я думаю, здесь только экономическая подоплёка. Надо сказать, что Ford просто не выдержал конкуренции. Причём не выдержал, несмотря на то что у нас восходящий тренд на рынке», — заявил он.

По словам Гутенёва, за 2018 год объёмы продаж автомобилей в различных сегментах выросли с 10 до 20%.

Как считает депутат, предстоит более глубокая локализация зарубежных брендов, что можно увидеть и сейчас в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал решение Ford.