Эксперт дал прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели

Руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели.

Как отметил эксперт, рубль перестаёт получать поддержку от спроса на него со стороны отечественных компаний-экспортёров — завершается налоговый период со значительными объёмами выплат налогов.

По словам Помыткина, в среднесрочной перспективе будет снижаться и влияние сезонного фактора положительного платёжного баланса.

Эксперт не исключил, что снижение факторов поддержки рубля повысит волатильность российской валюты. По его прогнозу, до конца недели курс станет колебаться в пределах 64-65,2 рубля за доллар.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.