В ФРГ подчеркнули необходимость ясности по транзиту газа через Украину

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и нуждается в ясности по этому вопросу.

«Северный поток — 2» является в первую очередь бизнес-проектом, который имеет политическое измерение... Мы нуждаемся в ясности относительно того, как будет обстоять дело с ролью Украины как транзитёра российского газа», — цитирует ТАСС Зайберта.

Он отметил, что ФРГ заинтересована в сохранении Украиной этой роли.

В феврале министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что проект «Северный поток — 2» внесёт вклад в стабильное газоснабжение в Европе.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».