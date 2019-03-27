В ФРГ подчеркнули необходимость ясности по транзиту газа через Украину
- РИА Новости
«Северный поток — 2» является в первую очередь бизнес-проектом, который имеет политическое измерение... Мы нуждаемся в ясности относительно того, как будет обстоять дело с ролью Украины как транзитёра российского газа», — цитирует ТАСС Зайберта.
Он отметил, что ФРГ заинтересована в сохранении Украиной этой роли.
В феврале министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что проект «Северный поток — 2» внесёт вклад в стабильное газоснабжение в Европе.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».