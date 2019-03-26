В Севастополе заявили о росте объёма сельхозпродукции в полтора раза с 2014 года

Объём производства рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя в денежном выражении вырос в полтора раза с 2014 года.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отчёт губернатора за 2018 год.

«За прошедшие годы отрасль значительно нарастила объёмы производства продукции — с 1,54 млрд рублей в 2014 году до 2,38 млрд рублей в 2018 году. Плюс 54%», — говорится в документе.

За аналогичный период увеличилась и зарплата работников отрасли. Рост составил 80% — до 34 971 рубля в 2018 году.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о росте экспорта сельскохозяйственной продукции.