Эксперт оценил сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил сообщения о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Эксперт оценил сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России
  • Reuters

«Дело в том, что Ford вообще пересматривает свою политику по поводу европейского рынка. И в первую очередь известно о том, что он закроет как минимум два завода в Европе, а может, и больше. Потому что прибыли на европейском рынке резко упали», — заявил он.

По его словам, у Ford очень неплохой модельный ряд, но нет той модели, которая больше всего нужна российским покупателям сегодня, то есть какого-либо бюджетного автомобиля, какой есть у конкурентов.

Как отметил Моржаретто, говорить об окончательном уходе компании из России рано.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России.

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