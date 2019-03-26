Оборот торговли в Севастополе составил около 66 млрд рублей в 2018 году

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Оборот розничной торговли в Севастополе в денежном выражении составил порядка 66 млрд рублей в 2018 году, что в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в 2017-м.
Оборот торговли в Севастополе составил около 66 млрд рублей в 2018 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отчёт губернатора о работе правительства за прошлый год.

«Оборот общественного питания за 2018 год возрос на 0,3% и составил 5691,2 млн рублей», — говорится в документе со ссылкой на Крымстат.

В сфере торговли работают более 2,3 тыс. организаций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что оборот розничной торговли в Татарстане составил 917 млрд рублей по итогам 2018 года, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

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