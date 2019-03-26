Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 26 марта.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,73%, составив $59,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,18% — до $67,33 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.