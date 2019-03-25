Суд принял решение о ликвидации «Камчаткомагропромбанка»
Об этом сообщается на сайте суда.
«Судом удовлетворён иск о принудительной ликвидации кредитной организации», — указывается в сообщении.
Отмечается, что данное решение принято на основании заявления Центробанка России.
В конце января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.