Суд принял решение о ликвидации «Камчаткомагропромбанка»

Короткая ссылка
Арбитражный суд Камчатского края вынес решение о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Об этом сообщается на сайте суда.

«Судом удовлетворён иск о принудительной ликвидации кредитной организации», — указывается в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято на основании заявления Центробанка России.

В конце января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить