В «Нафтогазе» отреагировали на решение по разбирательству с «Газпромом»

В «Нафтогазе» прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса о приостановке производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Газпромом».

В сообщении украинской компании отмечается, что исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после «выполнения «Газпромом» определённых действий», среди которых обязательства относительно несокрытия и невывода активов из юрисдикций Англии и Нидерландов и предоставление денежного обеспечения на счёт «в качестве гарантии выполнения требований суда».

«Если «Газпром» будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц «Газпрома». В свою очередь, «Нафтогаз» сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса», — заявили в «Нафтогазе».

Ранее суд в Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза».

Аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева в беседе с Nation News прокомментировала заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о неприемлемых условиях транзита из России.