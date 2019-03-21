Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
- Reuters
«Если не вдаваться в различные математические формулы, которые используют продвинутые нефтегазовые аналитики, то в краткосрочной перспективе цена на нефть сильно зависит от многих субъективных факторов», — сказал Фролов.
Отмечается, что любой, даже самый выверенный прогноз в нефтегазовой сфере может быть точен только до тех пор, пока действуют те факторы, которые эксперты учитывают в данный момент, пролонгируя их действие на будущее.
В начале декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.