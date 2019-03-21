Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.

«Если не вдаваться в различные математические формулы, которые используют продвинутые нефтегазовые аналитики, то в краткосрочной перспективе цена на нефть сильно зависит от многих субъективных факторов», — сказал Фролов.

Отмечается, что любой, даже самый выверенный прогноз в нефтегазовой сфере может быть точен только до тех пор, пока действуют те факторы, которые эксперты учитывают в данный момент, пролонгируя их действие на будущее.

В начале декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.