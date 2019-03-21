В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
- © Nord Stream 2 / Thomas Eugster
«Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2», — приводит его слова РИА Новости.
Мерен отметил, что большинство при голосовании в ЕП становится всё меньше и меньше.
«Интересно, как инициаторы будут продолжать голосование, когда проиграют в итоге», — сказал он.
12 марта Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию с призывом остановить строительство газопровода.