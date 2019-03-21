Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

«Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2», — приводит его слова РИА Новости.

Мерен отметил, что большинство при голосовании в ЕП становится всё меньше и меньше.

«Интересно, как инициаторы будут продолжать голосование, когда проиграют в итоге», — сказал он.

12 марта Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию с призывом остановить строительство газопровода.