Путин пригласил бизнесменов из Британии принять участие в нацпроектах России

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Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса из Великобритании принять участие в реализации национальных проектов страны.
Путин пригласил бизнесменов из Британии принять участие в нацпроектах России
  • РИА Новости

Отмечается, что встреча российского лидера с представителями европейского бизнеса прошла в среду, 20 марта, в Кремле. 

По словам Путина, в развитие некоторых секторов экономики и социальной сферы в рамках нацпроектов планируется инвестировать сотни миллиардов долларов.

«Я не оговорился, речь идёт о вложении именно сотен миллиардов долларов, и здесь уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе», — цитирует его РИА Новости.

На мероприятии присутствовали в том числе CEO Glencore Айван Глазенберг, глава BP Роберт Дадли, председатель совета директоров Vitol Иэн Тэйлор. 

Россию представляли, в частности, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям, заявленным в послании Федеральному собранию.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал высказывания президента России о национальных проектах.

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