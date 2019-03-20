Путин пригласил бизнесменов из Британии принять участие в нацпроектах России

Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса из Великобритании принять участие в реализации национальных проектов страны.

Отмечается, что встреча российского лидера с представителями европейского бизнеса прошла в среду, 20 марта, в Кремле.

По словам Путина, в развитие некоторых секторов экономики и социальной сферы в рамках нацпроектов планируется инвестировать сотни миллиардов долларов.

«Я не оговорился, речь идёт о вложении именно сотен миллиардов долларов, и здесь уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе», — цитирует его РИА Новости.

На мероприятии присутствовали в том числе CEO Glencore Айван Глазенберг, глава BP Роберт Дадли, председатель совета директоров Vitol Иэн Тэйлор.

Россию представляли, в частности, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям, заявленным в послании Федеральному собранию.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал высказывания президента России о национальных проектах.