В Госдуме прокомментировали важность соединения морской и прибрежной секций «Турецкого потока»
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По мнению депутата, это рубежный этап с точки зрения демонстрации для стран Евросоюза того, что можно отстаивать свой национальный суверенитет в вопросах энергетической безопасности.
«Турция благодаря тому, что находится в авангарде государств, стремящихся развиваться, получила большие преференции, она превращается в мощный энергетический хаб», — сказал Гутенёв.
Как считает депутат, всё больше и больше стран Европы будут обретать экономическую и энергетическую независимость.
В ноябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил возможность давления на Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию со стороны США и стран Европы из-за газопровода «Турецкий поток».