В Госдуме прокомментировали важность соединения морской и прибрежной секций «Турецкого потока»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о завершении работы по соединению морской и прибрежной секций газопровода «Турецкий поток».

По мнению депутата, это рубежный этап с точки зрения демонстрации для стран Евросоюза того, что можно отстаивать свой национальный суверенитет в вопросах энергетической безопасности.

«Турция благодаря тому, что находится в авангарде государств, стремящихся развиваться, получила большие преференции, она превращается в мощный энергетический хаб», — сказал Гутенёв.

Как считает депутат, всё больше и больше стран Европы будут обретать экономическую и энергетическую независимость.

В ноябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил возможность давления на Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию со стороны США и стран Европы из-за газопровода «Турецкий поток».