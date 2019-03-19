В Госдуме прокомментировали важность соединения морской и прибрежной секций «Турецкого потока»

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о завершении работы по соединению морской и прибрежной секций газопровода «Турецкий поток».
В Госдуме прокомментировали важность соединения морской и прибрежной секций «Турецкого потока»
  • ©Gazprom/Instagram.com
  • globallookpress.com

По мнению депутата, это рубежный этап с точки зрения демонстрации для стран Евросоюза того, что можно отстаивать свой национальный суверенитет в вопросах энергетической безопасности.

«Турция благодаря тому, что находится в авангарде государств, стремящихся развиваться, получила большие преференции, она превращается в мощный энергетический хаб», — сказал Гутенёв.

Как считает депутат, всё больше и больше стран Европы будут обретать экономическую и энергетическую независимость.

В ноябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил возможность давления на Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию со стороны США и стран Европы из-за газопровода «Турецкий поток».

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