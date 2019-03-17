Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае

Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Азербайджана, где состоялась встреча Новака с азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

«Министр Александр Новак сказал на встрече, что шаги России по выполнению обязательств по ОПЕК+ носят постепенный характер. По его словам, для определения будущих шагов ОПЕК+ на глобальном нефтяном рынке было бы приемлемо провести переговоры в мае», — отметили в ведомстве.

Ранее министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что проведёт встречу с Новаком в Баку.

Также Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.