Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Азербайджана, где состоялась встреча Новака с азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.
«Министр Александр Новак сказал на встрече, что шаги России по выполнению обязательств по ОПЕК+ носят постепенный характер. По его словам, для определения будущих шагов ОПЕК+ на глобальном нефтяном рынке было бы приемлемо провести переговоры в мае», — отметили в ведомстве.
Ранее министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что проведёт встречу с Новаком в Баку.
Также Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.