Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края

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Научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир оценил развитие экономики Хабаровского края.
Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Если рассматривать макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно. Валовый региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из которых 300 млрд рублей — это внешний оборот края, почти 50%. Это нормальный показатель открытости экономики», — сказал Минакир на встрече губернатора Сергея Фургала с ведущими экспертами региона.

Как отметил Минакир, успешной может быть только открытая экономика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о росте экономики региона.

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