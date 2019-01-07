Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края

Научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир оценил развитие экономики Хабаровского края.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Если рассматривать макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно. Валовый региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из которых 300 млрд рублей — это внешний оборот края, почти 50%. Это нормальный показатель открытости экономики», — сказал Минакир на встрече губернатора Сергея Фургала с ведущими экспертами региона.

Как отметил Минакир, успешной может быть только открытая экономика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о росте экономики региона.