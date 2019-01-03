Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

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Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.

Об этом информирует CNBC.

По данным телеканала, Apple выделила ряд факторов, которые привели к снижению прогнозов, «включая ослабление экономики в Китае и более низкие, чем ожидалось, доходы от iPhone».

«Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряженность между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику», — заявил Кук.

Ранее сообщалось, что компания Apple подала ходатайство с просьбой о пересмотре решения суда в Китае запретить продажу в стране семи моделей смартфонов компании.

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