Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.

Об этом информирует CNBC.

По данным телеканала, Apple выделила ряд факторов, которые привели к снижению прогнозов, «включая ослабление экономики в Китае и более низкие, чем ожидалось, доходы от iPhone».

«Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряженность между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику», — заявил Кук.

Ранее сообщалось, что компания Apple подала ходатайство с просьбой о пересмотре решения суда в Китае запретить продажу в стране семи моделей смартфонов компании.