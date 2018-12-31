«Газпром» назвал цену газа для Армении в 2019 году
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- РИА Новости
Как указывается в сообщении, в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.
Газ для Армении в нынешнем году стоил $150 за тысячу кубометров. Поставщиком является «Газпром Армения». Контракт действует до конца 2019 года.
27 декабря исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не было принято решение о ценах на газ.