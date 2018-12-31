«Газпром» назвал цену газа для Армении в 2019 году

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Цена российского газа для Армении в 2019 году составит $165 за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Газпрома» по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и врио вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
«Газпром» назвал цену газа для Армении в 2019 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как указывается в сообщении, в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.

Газ для Армении в нынешнем году стоил $150 за тысячу кубометров. Поставщиком является «Газпром Армения». Контракт действует до конца 2019 года.

27 декабря исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не было принято решение о ценах на газ.

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